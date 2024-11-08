Arzu Yanardağ ve Mehmet Esen’in ilişkisi sona erdi

Arzu Yanardağ ile Mehmet Esen, , 4 aylık ilişkilerini sessiz sedasız sonlandırdı.

Arzu Yanardağ ve Mehmet Esen’in ilişkisi sona erdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-11-2024 09:38

Uzun yıllardır dost olan ve 20 yıllık arkadaşlıklarını geçtiğimiz ağustos ayında aşka dönüştüren Arzu Yanardağ ile Mehmet Esen’in birlikteliği kısa sürdü. Ünlü çift, 4 aylık ilişkilerini sessiz sedasız sonlandırdı ve ayrılıkları hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir galada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arzu Yanardağ, "Evlilik insan doğasına aykırı" diyerek dikkatleri üzerine çekmişti. "Evlilik aşkı öldürüyor mu?" sorusuna da "Evet, bence burada evli olanlar vardır, daha iyi bilir" şeklinde cevap veren Yanardağ’ın bu sözleri, ayrılık haberlerinin ardından yeniden gündeme geldi.

Arzu Yanardağ’ın evlilik üzerine yaptığı bu açıklamaların ardından Mehmet Esen ile yollarını ayırması, ilişkilerine dair soru işaretlerini artırdı.

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