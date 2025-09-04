Arzu Sabancı’dan Hande Erçel açıklaması

Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın ayrılığı magazin gündeminde yerini korurken, Sabancı ailesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Ayrılığın ardından oğlunun ilişkisine gönderme yaptığı öne sürülen Arzu Sabancı, sessizliğini bozarak iddialara yanıt verdi.

“Yanlış yorumlandı”

Arzu Sabancı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gündeme gelen sözlerin yanlış yorumlandığını belirtti. Daha önce paylaştığı alıntının Hande Erçel ile bir bağlantısı olmadığını söyleyen Sabancı, şu ifadeleri kullandı:

“Aradan zaman geçtikten sonra bu açıklama niye diyeceksiniz... Yazıyı çok önce yazmıştım ama çok üzücü bir haber alınca paylaşmak istemedim. Arkadaşımda görüp paylaştığım alıntıyı, Hande fotoğrafları silmeden çok önce paylaşmıştım. Yazılan alıntının da konuyla hiçbir bağlantısı yoktu. Fark edilir diye düşündüm, silmedim bile ama yanlış yorumlandı.”

“Hande herkesin sevdiği bir genç kız”

Arzu Sabancı açıklamasında, Hande Erçel’e övgü dolu sözler söyledi:

“Hande, herkes tarafından sevilen, sanatında başarılı, zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız. İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim. Ayrılık kararı Hakan ve Hande’ye aittir. Biz aile olarak bunu sonradan öğrendik. Oğullarımızın özel hayatı tamamen kendi tercihleri ve seçimleridir. Hiçbir zaman bu sürece müdahil olmadık ve olmayacağız.”

Sabancı, kendisinin farklı bir şekilde gösterilmesinden üzüntü duyduğunu da dile getirerek, “Beni olmadığım biri gibi göstermeye çalışılması üzüyor. Ama herkes inanmak istediğine inanacak, ben yine de kendi gerçeğimi yazarak paylaşmak istedim” dedi.