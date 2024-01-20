Arkasında birden Oktay Kaynarca belirince ne yapacağını şaşırdı...

Türkiye'nin sevilen oyuncularından Umut Oğuz, sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımla gündeme oturdu. Oğuz, mafya dizilerine gönderme yaptığı bir paylaşım yaparken, arkasında aniden beliren ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ile takipçilerini güldürdü.

Oyuncunun paylaşımında, mafya dizilerine atıfta bulunulurken Oktay Kaynarca'nın ansızın ortaya çıkması, takipçilerini şaşırttı ve kahkahalara neden oldu. Umut Oğuz, bu komik anları sosyal medya hesabında paylaşarak takipçileriyle paylaşımcı ve esprili yanını bir kez daha sergiledi.



