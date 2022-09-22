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Gecce Magazin Haberleri

Arka Sokaklar’ın yeni sezon çekimleri başladı! İşte ilk görüntüler...

Arka Sokaklar’ın yeni sezon çekimleri tüm hızıyla devam ediyor…

Arka Sokaklar’ın yeni sezon çekimleri başladı! İşte ilk görüntüler...
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 22-09-2022 16:35

Kanal D’nin, yapımını Erler Film’in üstlendiği, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan, Arka Sokaklar’ın çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Kadrosuna kattığı beş yeni oyuncu ile yeni sezona merhaba demeye hazırlanan dizinin çekimlerinin bir kısmı İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleşiyor. Emniyet mensuplarının da her daim destek olduğu çekimler renkli anlara sahne oluyor.

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun paylaştığı; Cansın Çekili, Batuhan Ekşi, Sebahat Kumaş, Cem Uçan ve Nuray Hüseynova’yı da kadrosuna katan Arka Sokaklar, yeni sezonu ile yakında Kanal D’de..

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