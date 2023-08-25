Arka Sokaklar’ın setinden yeni görüntüler

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun paylaştığı Arka Sokaklar’ın yeni sezon çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Kadrosuna kattığı dört yeni oyuncu ile sezona bomba gibi giriş yapmaya hazırlanan Arka Sokaklar bu kez çok daha farklı bir hikâye ile açılış yapacak. Yakında izleyici karşısına çıkacak olan dizinin çekimlerinden yeni fotoğraflar paylaşıldı. Yayınlanan fotoğraflar yeni sezona dair merakı iyice arttırdı.

Yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı Arka Sokaklar’ın oyuncu kadrosunda; Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun yanı sıra Mustafa Üstündağ, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Sinem Reyhan Kıroğlu, Perihan Ünlücan, Oğuz Peçe, Tunç Oğuz, Ali Haydar Çataltepe, Gizem Terzi, Özlem Çınar, Hülya Kalebayır, Elvan Dişli, Gaye Gürsel, Nazlı Tosunoğlu, Ecem Öz, Metin Çoban, Kerim Han Duman, Can Başak, Ada Baykal, Onurcan Sesli, Mustafa Efe Günay gibi başarılı isimler yer alıyor.

Arka Sokaklar 18’inci sezonu ile kendi gününde ve kendi saatinde Kanal D’de…





