Advert

Arka Sokaklar’ın setinden yeni görüntüler

Kanal D’nin, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu fenomen dizisi olan “Arka Sokaklar” 18’inci sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Yayınlandığı günden bu yana ilgiyle izlenen ve cuma akşamlarına damga vuran dizinin 18’inci sezonunun yapımcılığını ise D Media üstleniyor.

Arka Sokaklar’ın setinden yeni görüntüler
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 25-08-2023 13:56

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun paylaştığı Arka Sokaklar’ın yeni sezon çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Kadrosuna kattığı dört yeni oyuncu ile sezona bomba gibi giriş yapmaya hazırlanan Arka Sokaklar bu kez çok daha farklı bir hikâye ile açılış yapacak. Yakında izleyici karşısına çıkacak olan dizinin çekimlerinden yeni fotoğraflar paylaşıldı. Yayınlanan fotoğraflar yeni sezona dair merakı iyice arttırdı.

Yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı Arka Sokaklar’ın oyuncu kadrosunda; Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun yanı sıra Mustafa Üstündağ, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Sinem Reyhan Kıroğlu, Perihan Ünlücan, Oğuz Peçe, Tunç Oğuz, Ali Haydar Çataltepe, Gizem Terzi, Özlem Çınar, Hülya Kalebayır, Elvan Dişli, Gaye Gürsel, Nazlı Tosunoğlu, Ecem Öz, Metin Çoban, Kerim Han Duman, Can Başak, Ada Baykal, Onurcan Sesli, Mustafa Efe Günay gibi başarılı isimler yer alıyor.

Arka Sokaklar 18’inci sezonu ile kendi gününde ve kendi saatinde Kanal D’de…



Benzer Haberler
Atatürk Filmi Ne Zaman? Tanıtım Fragmanı Yayınlandı 'Ben size ölmeyi emrediyorum' Atatürk Filmi Ne Zaman? Tanıtım Fragmanı Yayınlandı 'Ben size ölmeyi emrediyorum'
Teşkilat'ta 3 kişinin üzeri çizildi Hafızalardan silinmeyecek ayrılık kararı Teşkilat'ta 3 kişinin üzeri çizildi Hafızalardan silinmeyecek ayrılık kararı
Arka Sokaklarda Gözyaşlarına Boğacak Ayrılık! Dakika Bir Gol Bir Geçen Vakti Affetmedi Arka Sokaklarda Gözyaşlarına Boğacak Ayrılık! Dakika Bir Gol Bir Geçen Vakti Affetmedi
Yeşil Deniz Milenyum 2. Sezon Olmayacak mı? İzleyici İsyan Ediyordu Yeşil Deniz Milenyum 2. Sezon Olmayacak mı? İzleyici İsyan Ediyordu
Ya Çok Seversen’i yeni bölümünden sımsıcak bir tanıtım Ya Çok Seversen’i yeni bölümünden sımsıcak bir tanıtım
Bambaşka Biri'nin ilk fragmanı yayınlandı Bambaşka Biri'nin ilk fragmanı yayınlandı
ÇOK OKUNANLAR
14 milyon emekli için yeni karar ajanslara flaş olarak yansıdı! Bankadan maaş alan emeklilere ödemeler olacak!
  • 19-08-2023 09:38

14 milyon emekli için yeni karar ajanslara flaş olarak yansıdı! Bankadan maaş alan emeklilere ödemeler olacak!

O tarihten önce PTT'ye gidene ŞOK Sürpriz! Bakanlık 15.000 TL Ödeyecek
  • 23-08-2023 10:05

O tarihten önce PTT'ye gidene ŞOK Sürpriz! Bakanlık 15.000 TL Ödeyecek

Taylor Swift'in Hayatı Ders Oluyor
  • 20-08-2023 12:35

Taylor Swift'in Hayatı Ders Oluyor

Cumhurbaşkanı onay verdi: 14 milyon emekli listesi yayımlandı: 150.000 TL ödeme verilecek
  • 25-08-2023 08:36

Cumhurbaşkanı onay verdi: 14 milyon emekli listesi yayımlandı: 150.000 TL ödeme verilecek

12 yıl prim ödeyene emeklilik hakkı geldi! En az 7.500 TL maaşla emekli olacaklar! Yarın SGK'ya dilekçeyi verin
  • 20-08-2023 10:56

12 yıl prim ödeyene emeklilik hakkı geldi! En az 7.500 TL maaşla emekli olacaklar! Yarın SGK'ya dilekçeyi verin