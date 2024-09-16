Arka Sokaklar'ın kadrosuna sürpriz bir isim katılıyor!

Kanal D'nin efsane dizisi "Arka Sokaklar", 19. sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. "Bay Sinema" lakaplı Türker İnanoğlu'nun televizyon dünyasına kazandırdığı ve tam 2 sezondur D Media yapımcılığında yoluna devam eden dizi, cuma akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Dizinin 19. sezonu büyük bir heyecanla başlarken, kadroya güçlü bir isim daha katıldı. Unutulmaz gençlik dizisi Pis Yedili’nin ikonlaşmış karakteri Orço ile hafızalara kazınan Burak Alkaş, bu sezon "Arka Sokaklar" ekibine dahil oldu.

Sezon boyunca sürükleyici hikayesi ve yeni karakterleriyle adından söz ettirecek olan "Arka Sokaklar", cuma akşamları yine reyting yarışında zirveyi zorlayacak gibi görünüyor.