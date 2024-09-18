Arka Sokaklar'dan İnci Taneleri dizisine gönderme

20 Eylül Cuma akşamı yeni bölümü ile ekrana gelecek Arka Sokaklar’ın son fragmanı, yüzleri gülümsetti. Tanıtım filminde seri katilin peşine düşen ekipten Mesut ve Hüsnü mecburen pavyona giriyor. Hüsnü, masasına oturan kadına “Adın ne senin güzellik?” diye sorarken “Adım Dilber aslanım.” cevabı ve yanağından alınan makasla şaşırıyor.

KONSANTRASYON UYARISI

İkinci soru olarak “Evin barkın var mı senin?” deyince de gelen “Yoook.” cevabı, Emniyet Müdürü Candan’ı kızdırıyor. Operasyonu bir araç içinden yöneten Candan, “Operasyona konsantre olalım arkadaşlar.” talimatıyla Mesut ve Hüsnü’yü uyarıyor.

O TANITIM FANLARI İKİYE BÖLDÜ

Aksiyon sahnelerinin yanı sıra eğlenceli görüntülerinde yer aldığı tanıtım filmi, yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada büyük beğeni topladı. Pavyon görüntülerinin ekrana geldiği fragman, dizi fanlarından farklı farklı yorumlar aldı. Bir kesim Mesut’un pavyona gitmesi sonucunda Selin’in kıskançlık yapacağını söylerken diğer bir kesim ise “Çoban spor iş başında” yorumunda bulundu.

EFSANE DİZİNİN, EFSANE EKİBİ

Türker İnanoğlu’nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media’nın üstlendiği Arka Sokaklar; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar, Burak Satıbol gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturuyor. Arka Sokaklar’ın yönetmenliğini bu sezon Baran Özçaylan üstleniyor.

Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile her cuma akşamı Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.