Arka Sokaklar'dan İnci Taneleri dizisine gönderme

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan ‘Arka Sokaklar’da, operasyon gereği pavyona giden ekip, Kanal D’nin bir diğer iddialı dizisi ‘İnci Taneleri’ne selam verdi. Arka Sokaklar’ın yeni tanıtım filminde Hüsnü, “Adın ne senin güzellik?” dediği kadından, “Adım Dilber aslanım.” cevabını alınca “Evin, barkın var mı senin?” sorusunu yöneltiyor. Bu sırada Emniyet Müdürü Candan’dan “Operasyona konsantre olalım arkadaşlar.” anonsu geliyor.

Arka Sokaklar'dan İnci Taneleri dizisine gönderme
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 18-09-2024 21:12

20 Eylül Cuma akşamı yeni bölümü ile ekrana gelecek Arka Sokaklar’ın son fragmanı, yüzleri gülümsetti. Tanıtım filminde seri katilin peşine düşen ekipten Mesut ve Hüsnü mecburen pavyona giriyor. Hüsnü, masasına oturan kadına “Adın ne senin güzellik?” diye sorarken “Adım Dilber aslanım.” cevabı ve yanağından alınan makasla şaşırıyor.

KONSANTRASYON UYARISI

İkinci soru olarak “Evin barkın var mı senin?” deyince de gelen “Yoook.” cevabı, Emniyet Müdürü Candan’ı kızdırıyor. Operasyonu bir araç içinden yöneten Candan, “Operasyona konsantre olalım arkadaşlar.” talimatıyla Mesut ve Hüsnü’yü uyarıyor.

O TANITIM FANLARI İKİYE BÖLDÜ

Aksiyon sahnelerinin yanı sıra eğlenceli görüntülerinde yer aldığı tanıtım filmi, yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada büyük beğeni topladı. Pavyon görüntülerinin ekrana geldiği fragman, dizi fanlarından farklı farklı yorumlar aldı. Bir kesim Mesut’un pavyona gitmesi sonucunda Selin’in kıskançlık yapacağını söylerken diğer bir kesim ise “Çoban spor iş başında” yorumunda bulundu.

EFSANE DİZİNİN, EFSANE EKİBİ

Türker İnanoğlu’nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media’nın üstlendiği Arka Sokaklar; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar, Burak Satıbol gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturuyor. Arka Sokaklar’ın yönetmenliğini bu sezon Baran Özçaylan üstleniyor.

Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile her cuma akşamı Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.

 

Benzer Haberler
“Taş Kâğıt Makas: Hayatın Oyunu” başlıyor! “Taş Kâğıt Makas: Hayatın Oyunu” başlıyor!
Taner Ölmez, 'Deha' dizisinden gelen teklifi neden kabul etti? Açıkladı! Taner Ölmez, 'Deha' dizisinden gelen teklifi neden kabul etti? Açıkladı!
'Kara Ağaç Destanı'na 'Kumru' geliyor! 'Kara Ağaç Destanı'na 'Kumru' geliyor!
Kızıl Goncalar'ın beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Meryem'e hapiste hain pusu... Kızıl Goncalar'ın beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Meryem'e hapiste hain pusu...
Güzel Aşıklar Diyarı geri sayıma başladı! Güzel Aşıklar Diyarı geri sayıma başladı!
Siyah Kalp'in yeni bölümünden ikinci tanıtım Siyah Kalp'in yeni bölümünden ikinci tanıtım
ÇOK OKUNANLAR
'Kızılcık Şerbeti'nde afiş krizi: Sinirden çılgına döndü ve...
  • 14-09-2024 10:33

'Kızılcık Şerbeti'nde afiş krizi: Sinirden çılgına döndü ve...

Yalı Çapkını dizisindeki büyük sır gün yüzüne çıktı: Seyran karakteri meğer çok ünlü bir şarkıcıymış!
  • 14-09-2024 09:31

Yalı Çapkını dizisindeki büyük sır gün yüzüne çıktı: Seyran karakteri meğer çok ünlü bir şarkıcıymış!

Yalı Çapkını'ndan sezona hızlı başlangıç: Seyran ve Ferit yıllar sonra karşı karşıya!
  • 14-09-2024 10:48

Yalı Çapkını'ndan sezona hızlı başlangıç: Seyran ve Ferit yıllar sonra karşı karşıya!

Kadir Ezildi'nin damat bohçası paylaşımı sosyal medyada olay yarattı!
  • 16-09-2024 11:21

Kadir Ezildi'nin damat bohçası paylaşımı sosyal medyada olay yarattı!

Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'u buluşturan “Sorgu” dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı
  • 13-09-2024 20:52

Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'u buluşturan “Sorgu” dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı