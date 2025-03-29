Arka Sokaklar'da Saruhan Hünel Sürprizi: Serdar Bulut Karakteriyle Kadroda!

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar, kadrosuna sürpriz bir ismi dahil etti. Bir süredir ekrandan uzak olan Saruhan Hünel, konuk oyuncu olarak fenomen ekibin arasına katıldı.

Arka Sokaklar, ekran yolculuğunda 19’uncu sezonuyla izleyiciyle buluşmaya devam ederken, kadrosuna güçlü isimler ekleyerek hikayesini taze tutmayı sürdürüyor. Bu isimlerden biri de Saruhan Hünel oldu. Usta aktör, dizinin kadrosuna Serdar Bulut karakteriyle konuk olacak. Serdar Bulut, İstanbul yeraltı dünyasının önemli ve korkulan ‘babalarından’ biri olarak dizinin izleyicisini etkileyecek.

İzleyicileri her bölümde ayrı bir maceraya sürükleyen Arka Sokaklar, Rıza Baba ve ekibinin yolu geçmişteki bir cinayet dosyasını yeniden açtığında Serdar Bulut ile kesişecek. Radarlarına giren bu tehlikeli düşmanı alt etmek için kolları sıvayan Rıza Baba ve ekibinin planları, beklenmedik bir gelişmeyle çıkmaza girecek. Ceyhun yüzünden Metin büyük bir belaya girecek ve bu durum, gelecekteki büyük fırtınanın ilk tohumlarını atacak.

Arka Sokaklar, Türker İnanoğlu’nun imzasını taşıyor ve yapımcılığını D Media üstleniyor. Başarılı oyuncular Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar, ve Burak Satıbol gibi isimlerle kadrosunda buluşturuyor. Senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul yazarken, yönetmenliği Baran Özçaylan üstleniyor.