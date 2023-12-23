Arka Sokaklar’da Rıza Baba ve ekibi yeni yıla Kibariye ile giriyor...

Arka Sokaklar’ın Yılbaşı Özel Bölümü’ne ünlü sanatçı Kibariye konuk oluyor. Rıza Baba ve ekibinin Kibariye şarkıları ile yeni yıla gireceği bölümde izleyicilere müzik ziyafeti yaşatılacak.

"Türkiye’nin Kanalı" Kanal D, yılbaşı kutlamalarına bu sene erken başlıyor. Her cuma yeni bölümleri ile ekrana gelen Arka Sokaklar, 2023 yılının son haftasında 28 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00’de “Yılbaşı Özel Bölümü” ile ekrana geliyor.

Arka Sokaklar yeni bölümleri ile cuma akşamları ekrana gelmeye devam edecek.



