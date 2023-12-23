Arka Sokaklar’da Rıza Baba ve ekibi yeni yıla Kibariye ile giriyor...

Kanal D, yılbaşına özel eğlenceli yapımlarını izleyicileri ile buluşturmaya hazırlanıyor.

Arka Sokaklar’da Rıza Baba ve ekibi yeni yıla Kibariye ile giriyor...
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 23-12-2023 18:42

Arka Sokaklar’ın Yılbaşı Özel Bölümü’ne ünlü sanatçı Kibariye konuk oluyor. Rıza Baba ve ekibinin Kibariye şarkıları ile yeni yıla gireceği bölümde izleyicilere müzik ziyafeti yaşatılacak.

"Türkiye’nin Kanalı" Kanal D, yılbaşı kutlamalarına bu sene erken başlıyor. Her cuma yeni bölümleri ile ekrana gelen Arka Sokaklar, 2023 yılının son haftasında 28 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00’de “Yılbaşı Özel Bölümü” ile ekrana geliyor.

Arka Sokaklar yeni bölümleri ile cuma akşamları ekrana gelmeye devam edecek.

 