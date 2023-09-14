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Arka Sokaklar’da özlenen tablo…

Kanal D’nin, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu fenomen dizisi olan Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile her cuma akşamı ekrana gelmeye devam ediyor.

Arka Sokaklar’da özlenen tablo…
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 14-09-2023 12:58

Başladığı günden bu yana başarısından ödün vermeyen dizi aksiyon sahnelerinin yanı sıra neşeli anlara da sahne oluyor.

Arka Sokaklar ekibi klasikleşen ekip yemeğinde yeniden bir araya geldi. Rıza Baba’nın da ekibe geri dönmesi ile gerçekleşen yemekten fotoğraflar basınla paylaşıldı.
 

“Artık, yeniden bir aradayız.”

Yapımcılığını D Media’nın üstlendiği Arka Sokaklar, 15 Eylül Cuma akşamı yeni bölümü ile ekrana gelecek. Renkli anların yaşandığı ekip yemeği sahneleri ise dizinin yayınlanacak yeni bölümünde izleyici karşısına çıkacak.

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun paylaştığı, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı Arka Sokaklar’ın oyuncu kadrosunda ise; Perihan Ünlücan, Oğuz Peçe, Tunç Oğuz, Ali Haydar Çataltepe, Gizem Terzi, Özlem Çınar, Hülya Kalebayır, Elvan Dişli, Gaye Gürsel, Nazlı Tosunoğlu, Ecem Öz, Furkan Göksel, Kerim Han Duman, Can Başak, Ada Baykal, Onurcan Sesli, Mustafa Efe Günay gibi başarılı isimler yer alıyor.

Arka Sokaklar yeni bölümleri ile her cuma akşamı Kanal D’de!

 

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