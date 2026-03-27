Arka Sokaklar'da Dev Transfer: Murat Serezli "Başsavcı Fevzi" Rolüyle Geliyor!

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar, kadrosuna kattığı usta isimlerle heyecanı tırmandırmaya devam ediyor. Kanal D’nin fenomen dizisine bu hafta, deneyimli oyuncu Murat Serezli dahil oluyor. Serezli, dizide kilit bir rol üstlenerek hikayenin gidişatını kökten değiştirmeye hazırlanıyor.

Emekli Başsavcı Fevzi Kılıç Geliyor

Murat Serezli, Arka Sokaklar evrenine Emekli Başsavcı Fevzi Kılıç karakteriyle giriş yapacak. Ankara’nın köklü bürokratik ailelerinden birine mensup olan Kılıç, yüksek yargıdaki uzun yılların ardından emekli olsa da nüfuzunu kaybetmemiş bir isim. Yargı ve güvenlik dünyasında derin saygı gören Fevzi Kılıç’ın, ekibin karşısına nasıl bir misyonla çıkacağı merakla bekleniyor.

İntikam Ateşi Arafköy’ü ve Emniyeti Saracak

Fevzi Kılıç’ın hikayeye dahil olmasının ardındaki temel motivasyon ise oldukça kişisel: İntikam. Merhum Yağız’ın dayısı olan ve onu öz oğlu gibi gören Kılıç, Yağız’ın ölümünün hesabını sormak için harekete geçiyor. Kanunlara ve devlete olan sarsılmaz bağlılığıyla tanınan emekli başsavcının, intikam yolunda hukukun sınırlarını ne kadar zorlayacağı dizideki dengeleri sarsacak gibi görünüyor.