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Arka Sokaklar’da bu hafta duygu seli yaşanacak...

Kanal D’nin, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu fenomen dizisi olan Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile her cuma akşamı ekrana gelmeye devam ediyor.

Arka Sokaklar’da bu hafta duygu seli yaşanacak...
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 18-10-2023 14:52

Başladığı günden bu yana başarısından ödün vermeyen dizinin 20 Ekim Cuma akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünde duygu seli yaşanacak.

Rıza Baba’nın torunu Efe’nin vurulması başta Rıza Baba olmak üzere herkesi yıkar. Efe'nin durumu kritiktir ve yaşayıp yaşamayacağı ise belirsizdir. Herkes Efe’yi yaşatmak için seferber olmuşken; Rıza Baba hiç hesapta olmayan bir durum ile karşı karşıya kalır. Sadullah ile Rıza Baba arasında Efe'yi hayata bağlayacak anlaşma gerçekleşecek midir?

Rıza Baba’nın torunu için yaptıklarının ekrana geleceği bölüm izleyicilerin kalbine dokunurken; Hüsnü Çoban’ın oğlu Metin ile yaptığı duygusal konuşma ise herkesi gözyaşlarına boğacak.

Arka Sokaklar yeni bölümleri ile her cuma akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

 

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