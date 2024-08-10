Arka Sokaklara öyle bir isim katılıyor ki... Duyunca çok şaşıracaksınız

Kanal D'nin efsaneleşen dizisi Arka Sokaklar, 19. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanırken, kadrosuna yeni bir ismi daha ekliyor. Başarılı oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, dizinin yeni sezonunda izleyicilerin karşısına Candan Ceylanlı karakteriyle çıkacak.

Cündübeyoğlu, sert mizaçlı bir emniyet müdürü olan Candan Ceylanlı rolüyle, tüm ekibin korkulu rüyası olacak. Bu karakter, oyuncunun bugüne kadar canlandırdığı rollerden oldukça farklı bir mizaca sahip ve seyircilere sürprizler vaat ediyor.

Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği ve D Media tarafından hazırlanan Arka Sokaklar, yeni sezon çekimlerine yakında başlıyor. Dizide, Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu ve Özlem Çınar gibi sevilen oyuncular da yer alıyor. Yeni sezon, hem yeni karakterlerle hem de sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.