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Arka Sokaklar yeni bölüm neden yok? 20 Ekim Kanal D Yayın akışı

Gazze'de yaşanan olaylar sonrasında Türkiye'de ilan edilen milli yas nedeniyle birçok dizi ve program yayın akışında değişikliğe gitti. Arka Sokaklar dizisi de bu dizilerden biri oldu. Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 20 Ekim 2023 Kanal D yayın akışı Seyirciler, her hafta heyecanla bekledikleri dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyorlardı.

Arka Sokaklar yeni bölüm neden yok? 20 Ekim Kanal D Yayın akışı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 20-10-2023 19:48

Kanal D'nin en sevilen dizilerinden Arka Sokaklar'ın yeni bölümü bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği büyük bir merak konusu. Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 20 Ekim 2023 Kanal D yayın akışı  Kanal D'nin 20 Ekim 2023 tarihli yayın akışına bakıldığında, Arka Sokaklar'ın bu akşam yeni bölümüyle değil, tekrar bölümüyle ekranlarda olacağı görülüyor. Dizi sevdalıları bu hafta yeni bölüme kavuşamayacaklar.

Arka Sokaklar Yeni Bölüm Neden Yok

Milli yas ilan edilmesi nedeniyle birçok dizi yeni bölümlerini yayınlamama kararı aldı. Arka Sokaklar dizisi de bu diziler arasında. 20 Ekim 2023 Kanal D yayın akışı listesine göre Arka Sokaklar bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek. Yerine tekrar bölümü yayınlanacak.

Arka Sokaklar bu akşam var mı?

Ülkemizde yaşanan üzücü olaylar sonrasında ilan edilen 3 günlük milli yas nedeniyle birçok dizi ve program yayınlarını durdurdu ya da tekrar bölümlerini ekranlara getirdi. Arka Sokaklar da bu diziler arasında. Dizi severlerin "Arka Sokaklar bu akşam var mı?" sorusuna yanıt, "Hayır, bu akşam Arka Sokaklar'ın yeni bölümü yayınlanmayacak."

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