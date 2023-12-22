Arka Sokaklar setinden renkli kareler…

Arka Sokaklar dizisi, hayatın içinden karakterleri ve toplumsal olaylara duyarlılığıyla izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Aksiyon sahnelerinin yanı sıra neşeli anlara da ev sahipliği yapan dizi, her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

Dizinin kamera arkası, oyuncuların keyifli anlarını ve eğlenceli sahnelerini içeren renkli karelerle dolu. Bu eğlenceli fotoğraflar, sosyal medyada hayranların ilgisini çekiyor.

Arka Sokaklar'ın heyecan dolu yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak!