Arka Sokaklar setinden renkli kareler…

Hayatın içinden karakterleri ve toplumsal olaylara duyarlılığı ile izleyicinin gönlünde taht kuran Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile her cuma akşamı ekrana gelmeye devam ediyor.

Arka Sokaklar setinden renkli kareler…
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 22-12-2023 19:44

Arka Sokaklar dizisi, hayatın içinden karakterleri ve toplumsal olaylara duyarlılığıyla izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Aksiyon sahnelerinin yanı sıra neşeli anlara da ev sahipliği yapan dizi, her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

Dizinin kamera arkası, oyuncuların keyifli anlarını ve eğlenceli sahnelerini içeren renkli karelerle dolu. Bu eğlenceli fotoğraflar, sosyal medyada hayranların ilgisini çekiyor.

Arka Sokaklar'ın heyecan dolu yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak!

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