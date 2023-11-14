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Arka Sokaklar Pınar'ın son hali şaşırttı

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın kızı Pınar karakterine hayat veren oyuncu Pınar Aydın'ın, oyunculuktan ayrılıp evlenip Giresun'a yerleştiği ve son haliyle şaşırttığı gündeme geldi. Yılların etkisiyle değişen Aydın'a dair yapılan yorumlar, genel olarak yılların ona acımadığı şeklinde oldu. İşte ünlü oyuncunun güncel görüntüsü...

Arka Sokaklar Pınar'ın son hali şaşırttı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-11-2023 12:26

Kanal D'nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın kızı Pınar karakterini canlandıran oyuncu Pınar Aydın'ın son hali gündem oldu. Pınar Aydın kariyerinin zirvesindeyken evlenip dizi oyunculuğunu bırakmıştı. Geçtiğimiz aylarda da  İstanbul'u terk ederek Giresun'a yerleşti.

 

Oyunculuğu bıraktıktan sonraki değişimiyle dikkat çeken Aydın, yılların etkisiyle değişen görünümüyle gündemde. Akademi Türkiye yarışmasıyla tanınan ve Savcının Karısı dizisiyle oyunculuğa adım atan Pınar Aydın, Arka Sokaklar'daki rolüyle geniş kitlelerce tanınmıştı. Son haliyle dikkat çeken Aydın'a yöneltilen yorumlar genellikle yılların ona acımadığı şeklinde oldu.

 

İŞTE PINAR AYDIN'IN SON HALİ...

 

 

 

 

 

 

 

 

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