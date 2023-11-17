Arka Sokaklar bu hafta iki yeni bölümü ile ekrana geliyor…

Dizinin bu akşam ekrana gelecek bölümünün özeti şöyle;

Milyonlarca dolarlık uyuşturucuya el koyan ekibimiz Sadullah’ın kanadını kırmıştır. Ama Sadullah intikam almak için çok beklemeyecektir. Asude oğlunu korumak için ekibimize bir teklifte bulunur. Asude bu kez Sadullah’ı ve Ünal’ı ele vermeye kararlıdır.

Terör hücresi lideri Miran, Dilan’ın intikamını almak için kardeşi Baran’ı kullanıp yeni bir saldırı planlar.

Aylin Elif’e gün geçtikçe daha çok bağlanmaktadır. Serdar bu durumu Aylin’e yaklaşmak için bir fırsat olarak görür. Mushab’ın adamı Fazıl, Metin’e kurduğu tuzaktan sonra Şule’nin peşine düşer.

D Media imzalı, Arka Sokaklar 649’uncu bölümüyle 17 Kasım Cuma (bu akşam), 650’nci bölümüyle de 20 Kasım Pazartesi 20.00’de Kanal D’de!