Arda Güler'in 'Madrid' halayı

Real Madrid'de top koşturan Milli futbolcu Arda Güler, takım arkadaşlarıyla birlikte halay çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Arkadaşlarını evinde misafir eden Güler'in o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Arda Güler'in 'Madrid' halayı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-04-2024 10:58

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, takım arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir anı sosyal medyada paylaştı. Evine misafir ettiği takım arkadaşlarıyla birlikte halay çeken Güler'in bu görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Güler'in paylaştığı videoda, Real Madrid forması giymiş futbolcuların halay çekerken keyifli anlar yaşadığı görülüyor. Takım arkadaşlarıyla birlikte dostane bir ortamda eğlenen Güler'in videosu, futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü.

İşte o anlar:

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