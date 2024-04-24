Arda Güler'in 'Madrid' halayı

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, takım arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir anı sosyal medyada paylaştı. Evine misafir ettiği takım arkadaşlarıyla birlikte halay çeken Güler'in bu görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Güler'in paylaştığı videoda, Real Madrid forması giymiş futbolcuların halay çekerken keyifli anlar yaşadığı görülüyor. Takım arkadaşlarıyla birlikte dostane bir ortamda eğlenen Güler'in videosu, futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü.



İşte o anlar: