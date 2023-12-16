Arda Güler'e herkesin içinde ahlaksız teklifte bulundu! Genç futbolcu şaştı, kaldı!

Real Madrid'de futbol hayatına devam eden Milli yıldız Arda Güler'e bir hayranı kameraların önünde ahlaksız teklifte bulundu. Güler ne yapacağını şaşırdı. İşte detaylar...

Arda Güler'e herkesin içinde ahlaksız teklifte bulundu! Genç futbolcu şaştı, kaldı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-12-2023 10:41

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler maalesef sakatlılar yüzünden henüz forma şansı bulamadı. Fakat antremanlarda gösterdiği performansı bile İspanya'da gündem olmayı başardı. Şimdiden birçok hayranı bulunan milli futbolcu geçtiğimiz akşam kameralarının önünde aldığı ahlaksız teklif karşısında şoke oldu.

"BENİMLE BİRLİKTE OLUR MUSUN?"

Arda Güler, hayranlarına imza verdiği sırada bir kadın hayranının beklenmedik sorusuyla karşılaştı. Kadın hayran, Arda'ya, "Benimle birlikte olur musun?" sorusunu yöneltti. Sorulan soru karşısında oldukça şaşıran Arda Güler, kadın hayranının teklifini gülerek reddetti. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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