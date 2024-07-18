Arda Güler ve Duru Nayman'ın Bodrum tatili

Bodrum'daki lüks bir otelin plajında keyifli anlar yaşayan çift, gün boyunca voleybol oynayarak vakit geçirdi. Sahadaki rekabeti tatil anlarına da taşıyan Arda Güler ve Duru Nayman, enerjik ve neşeli halleriyle dikkat çekti.

Çiftin mutlu anları objektiflere yansırken, Arda Güler'in futbol sahalarındaki başarısını plaj voleybolunda da sergilediği görüldü. Duru Nayman ile bir süredir aşk yaşayan Güler, yoğun sezonun ardından Bodrum'da dinlenmenin ve eğlenmenin tadını çıkarıyor.

Tatillerinden keyifli anları sosyal medya hesaplarından paylaşan çift, takipçilerinden büyük beğeni topladı. Arda Güler'in Bodrum tatili, futbolseverler ve hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor.