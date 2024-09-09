Aras Bulut İynemli'nin yeni dizisi Deha'dan 2. fragman yayınlandı

Show TV’de ekrana gelecek, Ay Yapım imzalı yeni sezonun merakla beklenen iddialı dizisi ‘Deha’ çok yakında izleyicilerle buluşacak. İlk tanıtımı büyük ses getiren dizinin ikinci tanıtımı; hem oyuncu kadrosuyla, hem sürükleyici senaryosuyla izleyicileri ekran başına kilitleyeceğinin sinyallerini verdi.

Aras Bulut İynemli'nin yeni dizisi Deha'dan 2. fragman yayınlandı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 09-09-2024 11:46

Deha’nın yayınlanan ikinci tanıtımına; Devran (Aras Bulut İynemli) ve İskender’in (Uğur Polat) karşı karşıya geldiği anlar damga vururken, Cesur’un (Taner Ölmez) “Aile, insanın gırtlağını sıksa da koparıp atamayacağı tek bağ!” sözleri dizinin hikayesine dair ipuçları veriyor. Dizinin iddialı kadınları Esme (Ahsen Eroğlu), İmre (Melis Sezen), Aysel (Seda Akman) ve Gülce’nin (Zuhal Gencer) hikayesine dair merakı artıran tanıtımda Devran’ın küçük kardeşini İskender’e karşı uyarması dikkat çekiyor. Devran’ın büyük bir acı yaşadığı anlar ise tanıtımın en sarsıcı anı olarak izleyicileri derinden etkiliyor.

Senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliği Umut Aral’ın üstlendiği Deha’nın oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu yer alıyor. 

‘Deha’, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşımaya hazırlanıyor.

‘Deha’, çok yakında Show TV’de.

 

İşte Deha’nın 2. Tanıtımı;

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