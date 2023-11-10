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Aras Bulut İynemli’nin yeni dizisi Deha'da flaş gelişme

Aras Bulut İynemli’nin yeni dizisi Deha’nın yönetmen koltuğuna oturacak isim belli oldu. İşte detaylar...

Aras Bulut İynemli’nin yeni dizisi Deha'da flaş gelişme
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 10-11-2023 10:32

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, gündemi meşgul eden "Atatürk" filmi ile birlikte ekrana dönüş yapmaya hazırlanıyor. İynemli, "Atatürk" filminin tanıtım toplantılarına ek olarak yeni bir dizi projesi olan "Deha" için hazırlıklara başlamış durumda.

Başarılı oyuncu, film projesi tamamlanana kadar yeni dizi ve film tekliflerini değerlendirmeme kararı almıştı. Ay Yapım, Aras Bulut İynemli için "Deha" adında yeni bir dizi projesi üzerinde çalışıyor.

Dizinin senaryosunu Damla Serim yazarken, yönetmenlik için ise daha önce "Hakan Muhafız", "Aşk 101", "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne", "Yakamoz S-245" gibi ilgi gören dijital projelere imza atan Umut Aral ile görüşmeler yapılmış durumda. "Deha" adlı dizi, merak uyandıran konsepti ile Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

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