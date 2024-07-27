Aras Bulut İynemli’li Deha dizisine öyle bir isim katıldı ki... Bu ikili çok konuşulur!

Ay Yapım’ın Show TV için çekeceği ve merakla beklenen “Deha” dizisi pazar günü sete çıkmaya hazırlanıyor. Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı ve geçen yıldan beri heyecanla beklenen bu yeni dizi, izleyicilerde büyük bir merak uyandırıyor.

Umut Aral’ın yönettiği dizide, Aras Bulut İynemli, matematik dehası Devran karakterine hayat verecek. Dizinin kadın başrolü olan Esme karakteri için başlangıçta Devrim Özkan’ın adı geçiyordu. Ancak, rolün sahibi değişti ve Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Esme karakterini genç ve başarılı oyuncu Ahsen Eroğlu canlandıracak.

Kulislerde konuşulanlara göre, Devrim Özkan da ilerleyen bölümlerde çok etkili bir sürpriz rolle diziye katılacak. “Deha” dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosuyla izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.