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Aras Bulut İynemli'li Atatürk filminin afişi ilk kez yayınlandı

Başrolünde Aras Bulut İynemli’nin oynadığı, merakla beklenen “Atatürk” filminin afişi yayınlandı. Türkiye ve dünyada eş zamanlı olarak vizyona girecek ve iki film olarak izleyiciyle buluşacak Atatürk'ün 1. filmi 3 Kasım’da sinemalarda olacak.

Aras Bulut İynemli'li Atatürk filminin afişi ilk kez yayınlandı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 11-10-2023 20:29

Merakla beklenen "Atatürk" filmi için afiş yayınlandı. Bu tarihi projenin 1. filmi 3 Kasım'da sinemalarda izleyicilerle buluşacak ve dünya genelinde aynı anda gösterime girecek. Film, Atatürk'ün yaşam öyküsünü iki bölüm halinde sunacak, ikinci bölüm ise 5 Ocak'ta vizyona girecek.

Mehmet Ada Öztekin tarafından yönetilen ve Necati Şahin tarafından yazılan bu önemli proje, Türk milletine Cumhuriyet'in 100. yılında özel bir Atatürk hikayesi sunmayı hedefliyor. Atatürk'ü Aras Bulut İynemli, Zübeyde Hanım'ı Songül Öden, Enver Paşa'yı Sarp Akkaya, Madame Corinne'i Esra Bilgiç ve Ali Rıza Efendi'yi Mehmet Günsür canlandırıyor. Bu tarihi yapımın sinema afişi ilk kez görücüye çıktı.

Lanistar Medya'nın yapımcılığını üstlendiği film, Atatürk'ün hayatının dönüm noktalarından biri olan Millî Mücadele'yi ve onun Türkiye'nin ve kendi kaderini değiştiren olağanüstü hikayesini anlatıyor.

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