Aras Bulut İynemli’den dikkat çeken “Deha” yorumu

Aras Bulut İynemli, “Deha” Dizisi ile Ekranlara Geri Dönüyor!

Aras Bulut İynemli’den dikkat çeken “Deha” yorumu
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 10-09-2024 17:59

Ay Yapım’ın Show TV için hazırladığı yeni dizi “Deha”, Aras Bulut İynemli’nin başrolüyle bu sezonun en çok beklenen projelerinden biri. Başarılı oyuncu, uzun süredir merakla beklenen bu yapımda matematik dehası olan, geçmişiyle yüzleşmeye çalışan bir genci canlandırıyor.

Umut Aral’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Damla Serim’in ise senaryosunu yazdığı dizide, Aras Bulut İynemli, Devran isimli karakterle izleyici karşısına çıkacak. Devran, zorlu bir geçmişe sahip, çocukken babası tarafından terk edilmiş ve hayatı bu travmalarla şekillenmiş bir genç. İynemli, canlandırdığı karakterin ruh halini şu sözlerle anlattı:

“Devran, annesi, babaannesi ve kardeşleriyle İstanbul’un yoksul bir mahallesinde büyümüş. Matematik dehası olduğu keşfedilince, hayatı bu yönde gelişmiş. Ancak şimdi, bu dehayı iyilik için mi yoksa kötülük için mi kullanacağına karar vermek zorunda.”

Başarılı oyuncu, duygusal geçişleri ustalıkla yansıtmasıyla bilinen performanslarıyla bu projede de adından söz ettirecek gibi görünüyor. “Deha”, Show TV’nin bu sezonki en iddialı yapımlarından biri olarak dikkat çekiyor ve izleyiciler şimdiden bu heyecan verici projeyi beklemeye başladı.

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