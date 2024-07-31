Aras Bulut İynemli'den Deha setinden ilk poz...

Show TV'nin merakla beklenen dizisi "Deha"nın çekimleri geçen pazar başladı ve tüm hızıyla devam ediyor. Başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli, Ay Yapım imzalı bu yeni projede "Devran Karan" karakterine hayat verecek. Dizinin yönetmen koltuğunda Umut Aral oturuyor.

İynemli, setten paylaştığı fotoğrafla dizinin çekimlerine başladıklarını duyurdu ve "Hayırlı, uğurlu, huzurlu olsun… Hayatıma hoşgeldin Devran Karan" yorumunu ekledi.

Aras Bulut İynemli'nin performansı ve dizinin konusu şimdiden büyük bir merakla bekleniyor. "Deha"nın izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacağı kesin gibi görünüyor.