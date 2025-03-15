Aras Bulut İynemli sette kaza geçirdi! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Kadrosunda Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen ve Seda Akman gibi ünlü isimlerin yer aldığı 'Deha' dizisinde Devran Karan karakterine hayat veren İynemli, yaşadığı sakatlık sonrası hemen hastaneye kaldırıldı. Acil ameliyata alınan ünlü oyuncunun operasyonu başarılı geçti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sağlık durumu iyi olan Aras Bulut İynemli bir süre evinde dinlenecek ve iyileşme sürecinin ardından sete geri dönecek.

Öte yandan, başarılı oyuncu birkaç ay önce kanser tedavisi gören babası Cengiz İynemli'yi kaybederek büyük bir acı yaşamıştı. Üst üste gelen bu zor günlerde hayranları, sosyal medyada ünlü isme destek mesajları yağdırdı.