Aras Bulut İynemli setlere geri döndü

SHOW TV'de yayınlanan Deha dizisinde Devran karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli, sette yaşadığı talihsiz kazanın ardından setlere geri döndü. Ünlü oyuncu, aksiyon sahnesi sırasında ayağını kırınca hastaneye kaldırılmış ve ameliyat olmuştu.

Aras Bulut İynemli, "Allah Beterinden Korusun" Dedi

Yapımın yönetmenliğini Umut Aral, senaryosunu ise Damla Serim üssleniyor. Kadrosunda Taner Ölmez, Melis Sezen ve Uğur Polat gibi önemli isimlerin yer aldığı Deha dizisinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, hayranlarını endişeye sürüklemişti.

"Allah beterinden korusun. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim." diyerek Instagram'dan bir paylaşım yapan oyuncu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Set Aras Bulut İynemli'nin Dönüşüyle Yeniden Hareketlendi

Geçirdiği operasyon sebebiyle çekimlere ara verilmişti. Ancak Aras Bulut İynemli, ameliyatlı sol ayağına aşil botu giyerek setlere geri döndü. O anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan oyuncu, projeye kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.