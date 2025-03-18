Aras Bulut İynemli setlere geri döndü

Aras Bulut İynemli, Deha dizisi setinde yaşadığı kazanın ardından iyileşerek setlere geri döndü! Detaylar haberde.

Aras Bulut İynemli setlere geri döndü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-03-2025 15:40

SHOW TV'de yayınlanan Deha dizisinde Devran karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli, sette yaşadığı talihsiz kazanın ardından setlere geri döndü. Ünlü oyuncu, aksiyon sahnesi sırasında ayağını kırınca hastaneye kaldırılmış ve ameliyat olmuştu.

Aras Bulut İynemli, "Allah Beterinden Korusun" Dedi

Yapımın yönetmenliğini Umut Aral, senaryosunu ise Damla Serim üssleniyor. Kadrosunda Taner Ölmez, Melis Sezen ve Uğur Polat gibi önemli isimlerin yer aldığı Deha dizisinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, hayranlarını endişeye sürüklemişti.

"Allah beterinden korusun. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim." diyerek Instagram'dan bir paylaşım yapan oyuncu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Set Aras Bulut İynemli'nin Dönüşüyle Yeniden Hareketlendi

Geçirdiği operasyon sebebiyle çekimlere ara verilmişti. Ancak Aras Bulut İynemli, ameliyatlı sol ayağına aşil botu giyerek setlere geri döndü. O anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan oyuncu, projeye kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.

Benzer Haberler
Can Yaman’dan Rusya ve Brezilya Çıkarması! “El Turco” Etkinliklerine Büyük İlgi Can Yaman’dan Rusya ve Brezilya Çıkarması! “El Turco” Etkinliklerine Büyük İlgi
Demet Şener, 'Kızılcık Şerbeti' Setini Ziyaret Etti: Akrabası Sibel Taşçıoğlu ile Bir Araya Geldi Demet Şener, 'Kızılcık Şerbeti' Setini Ziyaret Etti: Akrabası Sibel Taşçıoğlu ile Bir Araya Geldi
Aras Bulut İynemli Kendini 1 Milyonluk Jestle Ödüllendirdi! Aras Bulut İynemli Kendini 1 Milyonluk Jestle Ödüllendirdi!
Ceyda Düvenci ve Engin Akgün İkinci Kez Mahkemelik Oldu Ceyda Düvenci ve Engin Akgün İkinci Kez Mahkemelik Oldu
Dizi Setinde Kriz! Alperen Duymaz Dolandırıcıların Hedefi Oldu Dizi Setinde Kriz! Alperen Duymaz Dolandırıcıların Hedefi Oldu
MasterChef Danilo'nun Boşanma Nafakası Dudak Uçuklattı! MasterChef Danilo'nun Boşanma Nafakası Dudak Uçuklattı!
ÇOK OKUNANLAR
Tanyeli’nin Ardından! Eşi İlker Sünneli’den Yürek Yakan Paylaşım
  • 19-03-2025 10:30

Tanyeli’nin Ardından! Eşi İlker Sünneli’den Yürek Yakan Paylaşım

MasterChef Danilo'nun Boşanma Nafakası Dudak Uçuklattı!
  • 19-03-2025 11:03

MasterChef Danilo'nun Boşanma Nafakası Dudak Uçuklattı!

Sandık Kokusu'nun final bölümünden yeni fragman yayınlandı
  • 15-03-2025 18:15

Sandık Kokusu'nun final bölümünden yeni fragman yayınlandı

“Yalı Çapkını” Finaline Geri Sayım: Baran Bölükbaşı ve Çetin Tekindor Dönüyor!
  • 19-03-2025 13:40

“Yalı Çapkını” Finaline Geri Sayım: Baran Bölükbaşı ve Çetin Tekindor Dönüyor!

Şeyma Subaşı'dan yeni paylaşım: Aşk hayatı hakkında çarpıcı gelişmeler
  • 18-03-2025 17:02

Şeyma Subaşı'dan yeni paylaşım: Aşk hayatı hakkında çarpıcı gelişmeler