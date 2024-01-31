Aras Bulut İynemli ile Taner Ölmez aynı dizide!

Show TV için Ay Yapım tarafından üretilen ve Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı yeni iddialı dizi "Deha" büyük bir merakla bekleniyor. Dizinin hazırlıkları devam ederken, uluslararası alanda başarı elde etmiş yönetmen Umut Aral'ın yönetmen koltuğunda oturacağı bu Ay Yapım projesinde Aras Bulut İynemli, matematik dehası "Devran" karakterini canlandıracak.

Devran'ın babası İskender rolü için Gürkan Uygun ile görüşmeler devam ederken, Devran'ın partneri Esme karakteri için ise Devrim Özkan ile görüşmeler sürüyor. Dizi, Damla Serim'in kaleme aldığı senaryo ile büyük bir heyecan yaratıyor. Ayrıca, Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizi için Taner Ölmez ile yapılan görüşmelerde, Cesur karakterini canlandırması için teklif yapıldığı konuşuluyor. Cesur karakteri, Devran'ın babası İskender'in ikinci eşi Aysel'den olan oğlunu temsil edecek.