Aras Bulut İynemli dönüyor! İşte yeni projesi...

Aras Bulut İynemli ve Devrim Özkan’ın başrollerini paylaşacağı, Ay Yapım’ın büyük merakla beklenen dizisi Deha’nın hazırlıkları hız kazandı.

Aras Bulut İynemli dönüyor! İşte yeni projesi...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-06-2024 09:33

Şubat ayında çekimleri ertelenen ve büyük bir merakla beklenen "Deha" dizisinin oyuncu görüşmeleri yeniden başladı. Damla Serim’in kaleme aldığı dizide, matematik dehası Devran karakterini Aras Bulut İynemli canlandıracak. Show TV'de eylül sezonunda izleyiciyle buluşacak olan dizide, Devran’a eşlik edecek isimler de netleşti.

Başarılı oyuncu kadrosunda Devrim Özkan, Taner Ölmez, Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Çağan Efe Ak ve Eylül Ersöz gibi sevilen isimler yer alacak. İzleyicileri ekrana kilitlemesi beklenen "Deha" dizisinde, Devran’ın babası İskender ve üvey annesi Aysel karakterleri için ise oyuncu arayışları sürüyor.

"Babana bile güvenme" sloganıyla dikkat çeken dizi, oldukça duygusal sahneleriyle izleyiciyi derinden etkileyecek. Çekimleri yeniden başlayan "Deha", güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla şimdiden sezonun en iddialı yapımları arasında gösteriliyor.

Yeni sezon için geri sayım devam ederken, "Deha" dizisi izleyicilere unutulmaz bir televizyon deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

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