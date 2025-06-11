Aras Bulut İynemli Ailesiyle Marmaris’te Tatil Sezonunu Açtı

Başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli, yoğun geçen sezonun ardından soluğu Marmaris’te aldı. Tatil için ailesiyle birlikte Ege sahillerini tercih eden ünlü isim, sabahın erken saatlerinde denize girerek sezonu açtı. Serin sulara kendini bırakan İynemli’nin fit vücudu ise dikkatlerden kaçmadı.

Ailesiyle Tatilin Tadını Çıkardı

Ünlü oyuncu, Marmaris’teki bir otelde annesi Sevtap İynemli, ablası Yeşim İynemli ve ağabeyi Orçun İynemli ile birlikte görüntülendi. Aile bireyleriyle birlikte tatilin tadını çıkaran Aras Bulut, sabah saatlerinde denize girerek güne enerjik bir başlangıç yaptı. Sahildeki rahat tavırlarıyla göz dolduran oyuncu, keyifli anlar yaşadı.

Locada Aile Sohbeti

Kısa süren deniz keyfinin ardından ailesinin yanına dönen İynemli, locada dinlenmeyi tercih etti. Özellikle annesiyle yakından ilgilenen başarılı oyuncu, uzun bir süre sohbet ederek annesine olan düşkünlüğünü gözler önüne serdi. Aile bağlarının kuvvetli olduğu anlaşılan İynemli ailesi, samimi görüntüler verdi.