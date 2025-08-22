Aras Aydın’a Venedik film festivalinden ödül!

Başarılı oyuncu Aras Aydın, TIMS&B Productions imzalı ‘Aldatmak’ ve ‘Siyah Kalp’ dizilerindeki performansıyla uluslararası bir başarıya daha imza attı. Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen Kineo Ödüllerinde ‘En İyi Uluslararası Oyuncu’ ödülünün sahibi oldu.

Aras Aydın’a Prestijli Ödül

Venedik Film Festivali kapsamında gerçekleşen Kineo Ödülleri, bu yıl da televizyon ve sinema dünyasının önde gelen oyuncularını onurlandırıyor. TIMS&B Productions imzalı ‘Aldatmak’ ve ‘Siyah Kalp’ dizilerindeki başarılı performansıyla dikkat çeken Aras Aydın, bu yıl Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen Kineo Ödüllerinde ‘En İyi Uluslararası Oyuncu’ ödülüne layık görüldü.

Kineo Ödülleri hem jüri değerlendirmesi hem de uluslararası izleyici oylarıyla belirlenen ödülleriyle biliniyor. Aras Aydın, ‘Aldatmak’ dizisindeki çarpıcı karakter yorumu ve ‘Siyah Kalp’teki güçlü performansı ile hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin ortak takdirini kazandı ve ödüle layık görüldü. Aras Aydın ayrıca, ‘Kaçış’ dizisi ve Nicole Kidman’la başrollerini paylaştığı ‘Nine Perfect Strangers’ta gösterdiği performanslarıyla uluslararası seyircinin dikkatini çekmişti.