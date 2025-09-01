Aras Aydın’a Venedik Film Festivali’nde Prestijli Ödül

Aras Aydın’a Uluslararası Ödül

Başarılı oyuncu Aras Aydın, kariyerine yeni bir başarı daha ekledi. Özellikle Nicole Kidman ile rol aldığı Nine Perfect Strangers dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Aydın, bu kez Venedik Film Festivali’nden ödülle döndü.

Premio Kinéo Ödülleri’nde Büyük Onur

Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen Premio Kinéo Ödülleri’nde “Uluslararası En İyi Erkek Dizi Oyuncusu” ödülünü kazanan Aras Aydın, hem jüri hem de uluslararası izleyicilerin oylarıyla bu başarıya ulaştı. Bu ödül, Aydın’ın kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.





Kırmızı Halıda Şıklığıyla Dikkat Çekti

Ödül töreninde kırmızı halıya çıkan oyuncu, beyaz smokiniyle davetlilerin beğenisini kazandı. Basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Aydın, enerjisi ve zarafetiyle öne çıktı. Uluslararası basında yer bulan görüntüleri, oyuncunun yıldızının parladığını bir kez daha gösterdi.

Nicole Kidman ile Başarı Yolculuğu

Aras Aydın, Nine Perfect Strangers dizisinde Nicole Kidman ile birlikte rol alarak uluslararası izleyici kitlesine ulaştı. Dizideki performansı sayesinde hem eleştirmenlerden övgü aldı hem de geniş bir hayran kitlesi edindi. Venedik’te aldığı bu ödül, oyuncunun kariyerini global ölçekte daha da ileriye taşıyacak.

Kariyerinde Yeni Bir Sayfa

Ödülün ardından açıklama yapan Aydın, uluslararası alanda bu denli önemli bir ödüle layık görülmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Sanat yolculuğunu istikrarlı adımlarla sürdüren oyuncu, gelecek projeleriyle de merakla bekleniyor.