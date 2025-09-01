Aras Aydın’a Venedik Film Festivali’nde Prestijli Ödül

Aras Aydın, Venedik Film Festivali’nde Premio Kinéo Ödülleri’nde “Uluslararası En İyi Erkek Dizi Oyuncusu” seçilerek büyük bir başarıya imza attı.

Aras Aydın’a Venedik Film Festivali’nde Prestijli Ödül
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-09-2025 10:21

Aras Aydın’a Uluslararası Ödül

Başarılı oyuncu Aras Aydın, kariyerine yeni bir başarı daha ekledi. Özellikle Nicole Kidman ile rol aldığı Nine Perfect Strangers dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Aydın, bu kez Venedik Film Festivali’nden ödülle döndü.

Premio Kinéo Ödülleri’nde Büyük Onur

  1. Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen Premio Kinéo Ödülleri’nde “Uluslararası En İyi Erkek Dizi Oyuncusu” ödülünü kazanan Aras Aydın, hem jüri hem de uluslararası izleyicilerin oylarıyla bu başarıya ulaştı. Bu ödül, Aydın’ın kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Kırmızı Halıda Şıklığıyla Dikkat Çekti

Ödül töreninde kırmızı halıya çıkan oyuncu, beyaz smokiniyle davetlilerin beğenisini kazandı. Basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Aydın, enerjisi ve zarafetiyle öne çıktı. Uluslararası basında yer bulan görüntüleri, oyuncunun yıldızının parladığını bir kez daha gösterdi.

Nicole Kidman ile Başarı Yolculuğu

Aras Aydın, Nine Perfect Strangers dizisinde Nicole Kidman ile birlikte rol alarak uluslararası izleyici kitlesine ulaştı. Dizideki performansı sayesinde hem eleştirmenlerden övgü aldı hem de geniş bir hayran kitlesi edindi. Venedik’te aldığı bu ödül, oyuncunun kariyerini global ölçekte daha da ileriye taşıyacak.

Kariyerinde Yeni Bir Sayfa

Ödülün ardından açıklama yapan Aydın, uluslararası alanda bu denli önemli bir ödüle layık görülmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Sanat yolculuğunu istikrarlı adımlarla sürdüren oyuncu, gelecek projeleriyle de merakla bekleniyor.

Benzer Haberler
Hadise, Paris Tarzıyla Sosyal Medyayı Salladı! Hadise, Paris Tarzıyla Sosyal Medyayı Salladı!
Rumen Şarkıcı Otilia Yalova’da Türk Gelenekleriyle Düğün Yaptı Rumen Şarkıcı Otilia Yalova’da Türk Gelenekleriyle Düğün Yaptı
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’dan Mutlu Haber: Bebek Geliyor Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’dan Mutlu Haber: Bebek Geliyor
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’dan Nazar Boncuklu Mutluluk Pozu Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’dan Nazar Boncuklu Mutluluk Pozu
Pelin Akil: “Taslakta Kalan Tatil Kareleri” Pelin Akil: “Taslakta Kalan Tatil Kareleri”
İpek Karapınar ve Ali Balcı Dünyaevine Girdi İpek Karapınar ve Ali Balcı Dünyaevine Girdi
ÇOK OKUNANLAR
Hakan Sabancı da Hande Erçel’i Sildi! Ayrılık Sonrası İlk Hamle Geldi
  • 28-08-2025 10:53

Hakan Sabancı da Hande Erçel’i Sildi! Ayrılık Sonrası İlk Hamle Geldi

Gözleri KaraDeniz Dizisi Yayın Tarihi Açıklandı
  • 29-08-2025 16:32

Gözleri KaraDeniz Dizisi Yayın Tarihi Açıklandı

Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem Fethiye’de Evlendi
  • 26-08-2025 16:07

Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem Fethiye’de Evlendi

Fit haliyle dikkat çekti! 38 yaşındaki Sinem Kobal’dan yeni Instagram paylaşımı
  • 27-08-2025 11:03

Fit haliyle dikkat çekti! 38 yaşındaki Sinem Kobal’dan yeni Instagram paylaşımı

Hakan Sabancı’ya Ayrılık Sonrası Takipçi Patlaması
  • 29-08-2025 16:21

Hakan Sabancı’ya Ayrılık Sonrası Takipçi Patlaması