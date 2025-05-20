Aras Aydın Hollywood'da Türk Rüzgarı Estirdi: "Çok Gururluyum"

Aras Aydın, Nicole Kidman ile birlikte rol aldığı ‘Nine Perfect Strangers’ dizisinin Hollywood galasına katıldı. Ünlü oyuncu, gala dönüşü yaptığı açıklamada, "Çok gururluyum" diyerek heyecanını dile getirdi. Aydın’ın eşi Melis Birkan ise, Nicole Kidman hakkında gelen sorulara net bir yanıt verdi: “Kıskanmadım, eşimle gurur duyuyorum.”

Siyah Kalp’ten Hollywood’a

SHOW TV ekranlarında yayınlanan ‘Siyah Kalp’ dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Aras Aydın, dizinin final çekimlerinin ardından eşiyle birlikte Los Angeles’a gitti. Aydın, burada Amazon yapımı 'Nine Perfect Strangers' dizisinin galasında boy gösterdi.

Gala gecesinde eski rol arkadaşı Nicole Kidman ile yeniden bir araya gelen Aras Aydın, oyuncu ile sarılarak hasret giderdi. O anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hayranlar, Aydın’ın Hollywood’daki varlığını “Gerçek bir Türk gururu” şeklinde yorumladı.

Melis Birkan’dan Nicole Kidman Yorumu

Gala sonrası İstanbul Havalimanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aras Aydın, Hollywood’daki deneyimi hakkında şunları söyledi:

"Yabancı bir projede yer almak ve Nicole Kidman gibi bir isimle aynı sahneyi paylaşmak büyük bir onur. Çok çalıştık ve sonunda bu gururu yaşamak beni çok mutlu etti."

Yanında bulunan eşi Melis Birkan, Nicole Kidman ile eşinin yakınlaşması hakkındaki kıskançlık sorusuna net bir şekilde karşılık verdi: