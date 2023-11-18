Arak dizisinden ilk tanıtım yayınlandı

Most Production tarafından üretilen ve Murat Can Oğuz'un yapımcılığını üstlendiği Show TV'nin yeni dizisi "Arak"ın ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu. Tanıtım, yüksek tempolu sahneleri ve etkileyici planlarıyla hemen büyük beğeni topladı.

İlk kez birlikte ekrana gelecek olan İlker Kaleli ve Öykü Karayel, sosyal medyada beğeni dolu yorumlar aldı.

Oyuncu kadrosunda İlker Kaleli, Öykü Karayel, Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi değerli isimleri buluşturan "Arak," Ender Mıhlar'ın yönetmenliğinde çekiliyor.

Senaryosunu Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz ve Aslı Gönülay'ın birlikte kaleme aldığı dizi, Kara'nın (İlker Kaleli) hayatını çalanlardan intikam almak için harekete geçmesiyle ve Zeynep'in (Öykü Karayel) genç adamla sürpriz bir şekilde kesişen yoluyla şekillenen sürükleyici bir hikayeyi güçlü bir anlatımla izleyicilere sunacak. "Arak" yakında Show TV'de başlıyor.



