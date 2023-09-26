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Araç sahiplerini sevindiren haber! Benzine 1 lira 94 kuruş indirim geldi

Son yıllarda yaşanan yüksek enflasyondan akaryakıt fiyatları da nasibini aldı. Hemen her gün benzin, motorin ve LPG fiyatları güncelleniyor. Araç sahipleri benzin istasyonlarına her gidişte bir zamla karşılaşmaktan şikayetçi. Ancak bu kez araç sahiplerini sevindiren bir haber geldi. Edinilen bilgiye göre bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 94 kuruş indirim bekleniyor.

Araç sahiplerini sevindiren haber! Benzine 1 lira 94 kuruş indirim geldi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 26-09-2023 14:07

Akaryakıt fiyatları araç sahiplerini düşündürüyor. Pandemi döneminde bu yana sürekli yükselen fiyatlar ekonomiyi derinden etkiliyor. Birçok sektörde maliyetlerin artmasında etkili olan akaryakıt fiyatları, yüksek enflasyonun da temel sebeplerinden biri. Araç sahipleri hemen hergün gelen zamlardan oldukça şikayetçi. Bu kez akaryakıt fiyatlarıyla alakalı gelen haber ise sevindiren cinsten. 27 Eylül 2023 saat: 00:00'dan itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 94 kuruş indirim geldi.

Pandemi dönemiyle birlikte oldukça hızlı yükselen akaryakıt fiyatlarının ateşi bir türlü dinmiyor. Dünya siyaseti, arz talep dengesi, savaş durumu gibi her konudan etkilenen ve genelde zam haberleriyle duymaya alıştığımız benzin ile alakalı bu kez araç sahiplerini sevindiren bir haber geldi. Artık ciddi manada cep yalan ve mecbur kalmadıkça sürücülerin araçlarını kullanmamasına neden olan benzine indirim geliyor. Akaryakıt sektörü temsilcilerinin ilettiği bilgiye göre, bu gece yarısından (27 Eylül 2023) geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 1 lira 94 kuruş indirime gidileceği açıklandı.

26 EYLÜL 2023 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

27 Eylül 2023 tarihinde geleceği söylenen indirimden önce bazı illerdeki akaryakıt fiyatları ise şöye;

İSTANBUL

Benzin: 38,56 TL
Motorin: 40,03 TL
LPG (Otogaz): 17,33 – 17,78 TL


ANKARA

Benzin: 39,14 TL
Motorin: 40,58 TL
LPG (Otogaz): 17,75 TL


İZMİR

Benzin: 39,24 TL
Motorin: 40,74 TL
LPG (Otogaz): 17,40 TL

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