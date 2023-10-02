Araç sahiplerine yine kötü haber! Benzin ve motorinden sonra LPG'ye de zam

Türkiye genelindeki araç sürücüleri, akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikleri yakından takip ediyor. Son gelişmelere göre otogaz (LPG) fiyatlarında 69 kuruşluk bir artış öngörülüyor. Ama benzin ve mazot fiyatları ne durumda, günün güncel fiyatları ne kadar?

2 Ekim 2023 Güncel Fiyat Bilgileri

2 Ekim 2023 itibarıyla, güncel akaryakıt fiyatları sürücülerin ilgisini çekmeye devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de geçerli olan güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları büyük bir merak konusu.

Benzin ve Motorin Fiyatları

İstanbul’da, güncel bilgilere göre motorin litre fiyatı ortalama 40.08 TL’den, benzinin litresi ise ortalama 36.66 TL’den satılıyor. Bu fiyatlar, sürücüler için büyük bir öneme sahip.

Otogazda Fiyat Artışı

Salı gününden itibaren, otogaz grubunda 69 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Bu durum, otogaz kullanan sürücüler için ekonomik bir yük oluşturabilir.

Akaryakıt Fiyatları Gündemi Belirliyor

Akaryakıt fiyatlarındaki indirim ve zam haberleri, milyonların gündeminde önemli bir yer tutuyor. Fiyatların sürekli değişken olması, tüm sürücüler için büyük bir belirsizlik yaratıyor.