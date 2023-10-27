Araç Sahipleri Dikkat! Akaryakıta Beklenen İndirim Duyuruldu

Akaryakıt fiyatlarında son dakika indirimi ile sürücüler nefes alıyor. Özellikle motorin kullanıcıları için sevindirici haber geldi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz dönemde İsrail ve Filistin arasındaki artan gerilim, brent petrol fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Ancak, ABD Merkez Bankası'nın son açıklamalarının ardından brent petrol fiyatları tekrar düşüşe geçti.

Brent petrolün uluslararası piyasada yaşadığı bu dalgalanma, iç piyasada dolar kuru ile birleşince akaryakıt fiyatlarında zam rüzgarları estirdi. Ancak, son gelişmelerle birlikte bölgedeki tansiyonun azalması ve İsrail'in kara harekatını ertelemesi brent petrol fiyatlarını olumlu etkiledi.

MOTORİNE SON DAKİKA İNDİRİM!

Brent petrolün 92 dolardan 82 dolara sert bir düşüş yaşaması akaryakıt sektöründe değişikliklere yol açtı. 10 dolarlık bu düşüş sonrasında motorin fiyatlarında indirim kararı alındı. 28 Ekim 2023 Cuma günü saat 00:01 itibariyle motorinin litre fiyatında 1.51 TL'lik bir indirim yapılacak.

Ekim ayının başlarında motorin fiyatlarında yaşanan 2.92 TL'lik indirimin ardından, bölgede yaşanan gerilim sebebiyle 17 Ekim'de 2.25 TL zam gelmişti. Yeni indirimle birlikte motorin fiyatları 38 - 38.50 TL arasında dengelenecek.

Diğer Akaryakıtlar İçin İndirim Müjdesi Var mı?

Sektördeki yetkililer şu ana kadar sadece motorin için indirim duyurusu yaparken, benzin ve LPG otogaz fiyatları hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Dış piyasada brent petrol fiyatının seyri ve iç piyasada dolar kuru gelişmeleri yakından izlenmeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında ne gibi değişiklikler olacağına dair gözler yetkililerin yapacağı açıklamalarda.