Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Gözleri Karadeniz dizisi neden final yaptı? Set çalışanı Ahmet Emin Yavuk öldürüldü mü? Oyuncu Kerem Arslanoğlu'ndan kan donduran "otel odasında darp" iddiası. İşte detaylar...

Yayın Tarihi : 26-12-2025 18:01

atv'nin başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın paylaştığı, Rize’de çekilen "Gözleri Karadeniz" dizisiyle ilgili iddialar şoke etti.. Dizi,  şok bir kararla ekranlara veda ederken, set çalışanı Ahmet Emin Yavuk’un hastanede hayatını kaybetmesi sektörü ayağa kaldırdı. Oyuncu Kerem Arslanoğlu, arkadaşı Yavuk’un kaza sonucu değil, otel odasında dövülerek öldürüldüğünü iddia etti.

"Kafatasını Kıracak Kadar Dövdüler"

Gözyaşları içinde bir video yayınlayan oyuncu Kerem Arslanoğlu, olayın "düştü, kafasını vurdu" şeklinde yansıtılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu. Arslanoğlu, olayın 16 Aralık gecesi, dizinin final kararının öğrenildiği saatlerde yaşandığını iddia ederek süreci şöyle anlattı:

"Emin benim arkadaşımdı, öldürüldü. Bir otel odasında birini yumrukla, tekmeyle kafatasını kıracak kadar dövemezsiniz. Emin, husumetli olan şoförleri ayırmaya çalışırken saldırıya uğruyor. Yapım koordinatörünü arayıp 'Gel bunları durduramıyorum' diyor. O geldiğinde herhalde Emin yerde yatıyordu."

"Faili Meçhule İzin Vermeyeceğim"

Arslanoğlu, olayla ilgili ifadelerde herkesin "Çok sarhoştuk, hatırlamıyoruz" dediğini belirterek duruma isyan etti. Set güvenliğinin ve yapımcıların sorumluluğuna dikkat çeken oyuncu, şu sert ifadeleri kullandı:

  •  "Şehir dışı işlerde hepimiz o patronların sorumluluğu altındayız. Bu bir set güvenliği meselesidir."

  •  "Bu işe karışan karavancılar kimse isimleri açıklansın ki bir daha kimse onlarla iş yapmasın."

  •  "Arkadaşımı faili meçhule yedirecek kadar kolay değil bazı şeyler. Aşırı sinirliyim."

Bir Haftalık Yaşam Mücadelesi Son Buldu

Olay sonrası ağır yaralanan ve bir haftadır komada olan Ahmet Emin Yavuk, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yavuk’un cenazesinin İstanbul’a getirileceği öğrenilirken, emniyet ve savcılığın olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.

 

 

