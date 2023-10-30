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Apar topar diziden çıkmıştı! Yalı Çapkını'nda rol alan Cemre Gümeli'den manidar paylaşım

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı "Yalı Çapkını" adlı dizi, her hafta cuma akşamları televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Bu sezonda kadroya dahil olan Cemre Gümeli, beklenmedik bir şekilde diziye veda etmişti. Ünlü isim, bu konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Apar topar diziden çıkmıştı! Yalı Çapkını'nda rol alan Cemre Gümeli'den manidar paylaşım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-10-2023 12:49

Cemre Gümeli, güzelliği ve oyunculuğuyla büyük bir hayran kitlesi edindiği "Yüz Yıllık Mucize" dizisinden sonra en son "Yalı Çapkını" adlı projede rol almıştı. Diziye Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Ferit'in fizyoterapisti Talih karakteriyle katılan Gümeli, ansızın diziden ayrıldı.

Gümeli, bu ani ayrılığı açıklayan bir açıklama yaparak, "Son birkaç gündür kafalardaki soru işaretlerini gidermek amacıyla durumu sizlere açıklamak istedim" dedi. Açıklamasında, "Yaptığımız iş birçok değişkene bağlı olduğu için ne yazık ki her şey her zaman planlandığı gibi gitmeyebiliyor" ifadelerini kullanarak zaman zaman meslektaşlarının da karşılaştığı bir durumu bu sefer kendisinin yaşadığını belirtti. Cemre Gümeli, sezon başında büyük bir heyecanla katıldığı "Yalı Çapkını" dizisinin kadrosundan ayrıldığını duyurdu.

Güzel oyuncu, "Sevgili Yalı Çapkını ekibine birlikte keyifli bir süreç yaşadığımız için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda izleyicilere, kısa süreli de olsa beni izledikleri ve yorumlarını esirgemedikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

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