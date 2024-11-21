‘Antrenör’ setinde Ferit Aktuğ’a doğum günü sürprizi

Frame Yapım imzasını taşıyan dizinin çekimleri devam ederken, ekip, Aktuğ’un yeni yaşını pasta keserek kutladı. Mumları üfleyen başarılı oyuncu, “Herkes dilek tutsun” diyerek ekibi gülümsetti.

İstanbul’da çekimleri süren Antrenör, heyecan dolu hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden merakla bekleniyor. Setten gelen bu samimi kareler, dizinin oyuncuları ve set ekibi arasındaki sıcak atmosferi gözler önüne serdi.

Ferit Aktuğ, sürpriz için tüm ekibe teşekkür ederken, dizinin izleyicilerle buluşacağı günü sabırsızlıkla beklediğini belirtti.