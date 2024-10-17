“Antrenör” dizisinin çekimleri başladı

Frame yapım imzalı dizide, Başrollerini Güven Murat Akpınar, Öznur Serçeler ve Ferit Aktuğ’un paylaştığı dizinin çekimlerine başlandı. Liseli gençlerin bir voleybol takımı kurma hayallerini ve öğretmenleriyle yaşadıkları etkileyici hikâyeyi ekrana taşıyacak bu sürükleyici yapım, yakında tabii izleyicisiyle buluşacak.

“İzlediğine Değsin” sloganıyla yeni sezonuna güçlü bir başlangıç yapan Türkiye’nin dijital platformu tabii, yeni orijinal dizisi “Antrenör” ile ilgi çekici içeriklerine bir yenisini daha ekliyor. Liseli gençlerin bir voleybol takımı kurma hayallerini ve öğretmenleriyle yaşadıkları etkileyici hikâyeyi anlatan “Antrenör” aynı zamanda dijital platformlarda yayınlanan ilk voleybol temalı dizi olma özelliğini de taşıyor. Başrollerini Güven Murat Akpınar, Öznur Serçeler ve Ferit Aktuğ’un paylaştığı dizi, okuma provalarının ardından sete çıktı.

tabii’nin bu yeni orijinal dizisinde, “Antrenör Mehmet” karakterine başarılı oyuncu Güven Murat Akpınar hayat veriyor. Öznur Serçeler “Gülse”, Ferit Aktuğ “Selim” ve Selda Özbek de “Şükran” karakterleriyle dizinin diğer başrolleri arasında yer alıyor.

Kadrosunda Bedir Bedir, Gülhan Tekin ve Ozan Yiğit’in de yer aldığı “Antrenör” genç yetenekleri de izleyiciyle tanıştıracak. Ekranın yeni yıldız adayları Hazal Akkın, Sena Yapar, Selin Soydan, Kayra Türkoviç, Özge Bilici, Eftelya Bilen, Arzu Can Polat, Ece Bakır, Zeynep Taşbaşı, Kaan Akkaya ve Efe Adabaş dizideki oyunculuklarıyla adlarından sıkça söz ettirecek.

Senaryosunu Haluk Özenç ve Betül Özenç’in kaleme aldığı tabii orijinal dizisi “Antrenör”ün yönetmen koltuğunda Hakan İnan oturuyor. İlk sezonu 10 bölüm olarak planlanan dizi, yakında tabii ekranlarında izleyiciyle buluşacak.