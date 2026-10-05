Annemin Torun Özlemi Var Diyen Murat Boz'dan Evlilik Sinyali

Türk pop müziğinin en gözde erkek sanatçıları arasında yer alan, başarılı kariyeri, yakışıklılığı ve sempatik tavırlarıyla her daim milyonların sevgisini kazanan Murat Boz magazin gündemine damga vuracak samimi açıklamalarda bulundu. Lord's Palace Hotel'de verdiği muhteşem konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü popçu anne ve babasının torun özlemi ile evlilik planları hakkındaki sorulara neşeli ve samimi yanıtlar verdi.

"Yengeyi Bulursak Evlilik Gelir"

Geçmişinden bu yana özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya özen gösteren ve her fırsatta doğru zamanı beklediğini dile getiren Murat Boz evlilik hakkındaki esprili ve rahat tavrıyla dikkat çekti. Basın mensuplarının evlilikle ilgili soruları karşısında gülümseyen başarılı şarkıcı "Bir yengeyi bulmak lazım. Yengeyi bulursak evlilik gelir. Böyle işler nasip, kısmet" diyerek herkesi güldürdü.

"Annemin Torun Özlemi Var"

Ailesinin özellikle de annesinin torun sahibi olma konusundaki isteklerini samimiyetle dile getiren Murat Boz, anne ve babasının bu özlemini şu sözlerle özetledi:

"Annemin bu konuda tabii ki bir isteği var ama bana hiçbir zaman baskı yapmıyorlar. 46 yaşına geldim tabii ki bir torun istiyorlar bu çok normal."

Sahne öncesi yaptığı bu keyifli ve samimi açıklamalarla kısa sürede sosyal medyanın da en çok konuşulan konuları arasına giren Murat Boz hem müzik kariyeri hem de sempatik açıklamalarıyla bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı.