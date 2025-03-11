Annem Ankara'nın final yapacağı tarih belli oldu

Kanal D ekranlarında 13 haftadır çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan Annem Ankara dizisi için final kararı alındı. Başrollerinde Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün yer aldığı dizi, 15. bölümüyle ekran macerasına veda edecek.

Final bölümünün hangi gün yayınlanacağı merak konusuyken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre Annem Ankara 23 Mart Pazar günü seyirciyle buluşacak. Böylece dizinin finali, Bergüzar Korel’in eşi Halit Ergenç’in rol aldığı Kral Kaybederse dizisiyle karşı karşıya gelmeyecek.

Öte yandan Kanal D, çarşamba akşamları yayınlanan Annem Ankara yerine yeni dizisi Eşref Rüya ile ekran yolculuğuna devam edecek. Dizinin final bölümü şimdiden büyük bir merakla bekleniyor!