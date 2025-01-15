'Annem Ankara'dan duygusal tanıtım

Kanal D’nin yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan BKM imzalı, senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Faruk Teber’in üstlendiği ‘Annem Ankara’ soluksuz izlenecek yeni bölümüyle çarşamba akşamı ekrana gelecek.





Ekmek bayiisi yanan Zuhal’in duygu dolu haykırışı ‘Annem Ankara’nın yeni bölümüne damga vuracak. Balkonlarına kurulup olan biteni seyreden komşularına isyan eden Zuhal’in ‘Üç çocuğumla sığamadık mahallenize’ sözleri sokaklarda yankılandı. Zuhal’in küllerinden doğan mücadelesi Annem Ankara’nın yeni bölümünde izleyici karşısına çıkacak.

‘Annem Ankara’nın güçlü oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’le birlikte Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak,Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.

‘Annem Ankara’ yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.



Annem Ankara - 7. Bölüm 2.Tanıtımı