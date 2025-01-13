"Annem Ankara" kadrosuna iki yeni isim katılıyor!

Kanal D’nin yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan BKM imzalı, senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Faruk Teber’in üstlendiği ‘Annem Ankara’nın kadrosuna yedinci bölüm itibariyle iki yeni oyuncu dahil oluyor. Orhan Kılıç ‘Rıza’ olarak izleyicilerin karşısına çıkarken Aleyna Bozok ‘Güneş’ karakterine hayat verecek.

Paranın ve gücün yanında olan ‘Rıza’, az konuşan ve konuştuğu kişiye de tepeden bakan bir insan. Dışarıdan bakıldığında sorunsuz gibi gözüken evliliğinin içerisinde ise oldukça mutsuz.



Hırçın bir genç kız olan Güneş’in mesafeli duruşunun altında kırılgan ve sevgiye aç biri yatıyor. Annesiyle sürekli kavga halinde olan Güneş’in en büyük sıkıntısı ise anlaşılmadığını düşünmesi.

‘Annem Ankara’nın güçlü oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’le birlikte Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak,Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.

‘Annem Ankara’ yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.