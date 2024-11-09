Annem Ankara dizisinden etkileyici tanıtım

90’lı yılların Ankara’sında tek başına bir annenin yaşam mücadelesini anlatmaya hazırlanan ‘Annem Ankara’nın tanıtımı duygu dolu sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıktı.

Gerçek bir hayat hikayesinden ekrana uyarlanan ‘Annem Ankara’, bir evin içindeki yalnız ama mücadeleci bir kadının yolculuğunu anlatacak. Senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda usta yönetmen Faruk Teber oturuyor.

‘Benim annem Ankara’ydı. Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi!’

Yeni sezonda Kanal D ekranında izleyici ile buluşacak dizinin başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor. ‘Annem Ankara’nın güçlü oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür’le birlikte ‘Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak,Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.

Yakın bir geçmişte, bilindik bir hikayeyi naif ve bir o kadar çarpıcı şekilde işleyen ‘Annem Ankara’nın konusu şu sözlerle ifade ediliyor:

Her insanın yurdu annesidir derler. Ondan öte her toprağın yabancısıdır. Gök kubbede gün batımı belirip kaybolan, büyülü bir renktir insan. Bu hikaye de bizim kaybolan rengimizin hikayesiydi. Yurdumun ve insanın hikayesi.

‘Annem Ankara’ yakında Kanal D’de.



Annem Ankara ilk tanıtım