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Annelik heyecanı yaşayan Funda Eryiğit: "Yakında evlenirim"

İki yıldır yönetmen Berkun Oya ile aşk yaşayan oyuncu Funda Eryiğit, "Evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusuna "Bir süredir evli gibiyim zaten ve hatta kısa bir zaman içinde imzayı da atarım" yanıtı verdi. Eryiğit'in hamile olduğuna ilişkin haberler basına yansımıştı.

Annelik heyecanı yaşayan Funda Eryiğit:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-12-2022 14:41

 


İki yıldır yönetmen Berkun Oya (45) ile aşk yaşayan oyuncu Funda Eryiğit (38), Re Touch Mag Aralık sayısına verdiği röportajda, "Evlenmeyi düşünüyor musun?” sorusuna yanıt verdi. Berkun Oya ile ilişkisinden bebek beklediği haberiyle gündeme gelen Funda Eryiğit, “Bir süredir evli gibiyim zaten, hatta kısa bir zaman içinde imzayı da atarım” açıklamasını yaptı.

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