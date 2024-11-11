Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz'den itiraf: 'Oğlum inşallah ilerde buna üzülmez'

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, Akmerkez’de objektiflere yansıyarak doğacak bebeğiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Anne olmak için sabırsızlanan Deniz, kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle yanıt verdi. Muhabirlerin "Hayatınızda neler değişti?" sorusunu yanıtlayan Pınar Deniz, "Her şey değişti. Artık iki kişilik düşünüyorum ve her şeye dikkat etmeye çalışıyorum. Spor yaparken bile tüm rutinlerimi değiştirmeye çalışıyorum." dedi.

Doğacak bebeğinin cinsiyetiyle ilgili soruları da yanıtsız bırakmayan Deniz, bir erkek bebek beklediğini belirterek, "Oğlum inşallah ileride buna üzülmez. Kız çocuğu diye hayal etmiştim ama şu an erkek olduğu için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Eşi Kaan Yıldırım’ın da en az kendisi kadar heyecanlı olduğunu söyleyen oyuncu, "O da heyecanlı bende. Çok mutluyum. Kendimi sosyal medyada görünce nefret edeceğim!" diyerek esprili bir açıklamada bulundu. Erkek ismi bulmakta zorlandığını itiraf eden Deniz, gazetecilerden isim tavsiyesi istedi.

Deniz, "Baby shower yapacak mısınız?" sorusuna, “Yapmam derim, en büyüğünü yaparım diye korkuyorum. Ben bu konuda biraz üşengecim; belki bir arkadaşım yapar, anca öyle olur.” yanıtını verdi. Doğumu Türkiye’de yapmayı planladığını belirten başarılı oyuncu, hamilelik sürecinde birçok annenin tavsiyelerini dinlediğini ve kendini çok heyecanlı ve mutlu hissettiğini dile getirdi.