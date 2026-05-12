Anne Olmaya Hazırlanan Melike Şahin'in Duygusal Anları



“Tutuşmuş Beraber”, “Ortak”, “Pusulam Rüzgar” gibi şarkılarla müzik listelerini sallayan Melike Şahin, büyük beğeni toplayan son albümü ‘Akkor’un heyecanını Türkiye’nin dört bir yanına taşımaya devam ediyor. Melike Şahin, BKM organizasyonuyla gerçekleşecek turne kapsamında 10 Mayıs’ta Adana’da sahneye çıktı.

Sahnede Duysal Anlar

Anneler Günü'nde konser veren sanatçı hamilelik haberinin ardından ilk kez seyirciyle bir araya geldi. Hayranlarının Anneler Günü'ne özel hazırladığı pankartlar ve mesajlarla sahnede oldukça duygusal anlar yaşayan Şahin, "Aramızda anneler vardır günümüz kutlu olsun" sözleriyle seyircilere seslendi.

Pembe bir elbiseyle sahneye çıkan Melike Şahin'in tarzı da oldukça beğeni topladı. İzleyenler, "Hamilelik yakıştı" yorumlarında bulundu.

"Adana'daki Konserleri Seviyorum"

Adana’daki hayranlarına da teşekkür eden sanatçı "Adana’daki konserleri çok seviyorum, çok coşkulu oluyor" ifadelerini kullandı. Konser sonrası seyirciler Melike Şahin'i ayakta alkışladı.

Konser Serisi Devam Edecek

Sahnedeki büyüleyici enerjisi ve seyircisiyle kurduğu o meşhur bağıyla bilinen Melike Şahin konserlerine Diyarbakır, İzmir, Antalya, Denizli ve İstanbul’da devam edecek. Turne boyunca Türkiye’nin en ikonik açık hava sahneleri ve salonları, Melike Şahin’in dillerden düşmeyen şarkıları yankılanacak.

Bebeğin Cinsiyeti Belli Oldu

Öte yandan Melike Şahin'in dünyaya gelecek bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. İş insanı Sedat Arpalık ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcının erkek bebek beklediği öğrenildi.